Zirkzee AC Milan, adesso si può! Ecco il PIANO per strapparlo alla concorrenza

Zirkzee Milan, adesso si può! Ecco il PIANO per strapparlo alla concorrenza: le ultime sul futuro dell’attaccante

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della panchina rossonera, con Thiago Motta che è e resta il primo nome sulla lista per sostituire Stefano Pioli il prossimo anno.

Nel caso in cui si concretizzasse questo scenario, il Diavolo potrebbe avere benefici anche in sede di mercato: un ipotetico arrivo di Thiago Motta, infatti, faciliterebbe l’assalto a Joshua Zirkzee.

The post Zirkzee Milan, adesso si può! Ecco il PIANO per strapparlo alla concorrenza appeared first on Milan News 24.