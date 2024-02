Zilliacus vuole l’Fc Internazionale ma è nei guai: emesso un mandato d’arresto. I dettagli

Zilliacus vuole l’Inter ma è nei guai: emesso un mandato d’arresto. I dettagli sul noto imprenditore accostato alla proprietà nerazzurra

Guai in vista per Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese interessato a presentare un’offerta per rilevare l’Inter.

Nei suoi confronti è stato emesso un mandato d’arresto da parte della polizia di Singapore. La causa sarebbe la diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuuzoo, un’azienda di cui era precedentemente a capo nella città-stato. A riferirlo è il media statunitense Boomerang.

