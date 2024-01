Zilliacus torna alla carica: l’ha detto su Presidente Zhang e l’Fc Internazionale!

Dopo un periodo di silenzio sull’argomento, l’imprenditore miliardario finlandese Thomas Zilliacus, precedentemente indicato da Reuters come potenziale acquirente dell’Inter, ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione societaria dei nerazzurri.

Ha in particolare commentato una notizia riguardante la scadenza del prestito concesso a Suning da parte del fondo americano Oaktree.

I have said it many times and will repeat it. Big clubs are institutions resting on the shoulders of the fans. Owners are caretakers for a limited time only whose job it is to take care of the club in the best possible way. Let’s all remember that. #intermilan #nerazzurri #duty… pic.twitter.com/gexSzht33o

— Thomas Zilliacus (@TZilliacus) January 15, 2024