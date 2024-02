Zilliacus: «Miglior ritorno economico con una big italiana» #Intervista. C’è l’Fc Internazionale di mezzo?

Pubblicità

Zilliacus torna a parlare di affari e sembra tirare in ballo l’Inter: l’imprenditore non ha mai nascosto la sua voglia di acquistare il club meneghino

Intervistato da MEN Sport l’imprenditore Zilliacus è tornato a parlare di affari, tirando in ballo anche un club italiano. E’ l’Inter?

ITALIANA – «Sono felice del fatto che Jim Ratcliffe gestisca lo United perché è un appassionato tifoso di Red Devils e conosce il calcio. Quindi quello che mi piacerebbe fare è parlare con lui e il suo team della piattaforma di monetizzazione dei fan che avremmo implementato se fossimo stati in grado di rilevare il club. È una piattaforma che può generare ricavi molto importanti per il Manchester United. So che potremmo strutturare qualcosa di molto entusiasmante per la fan base globale che genererebbe ricavi molto significativi per il club. In realtà era un concetto svedese che ho acquisito qualche anno fa. Il miglior ritorno economico è stato infatti con un top club italiano».

L’articolo Zilliacus: «Miglior ritorno economico con una big italiana». C’è l’Inter di mezzo? proviene da Inter News 24.