Zilliacus Fc Internazionale, il magnate finlandese svela, la dichiarazione: «La mia intenzione era questa» #Intervista #ULTIMORA #News

Thomas Zilliacus, che continua a mostrare un certo interesse per l’Internazionale FC, si esprime così sull’offerta mossa ai nerazzurri Attraverso un’email inviata a The Athletic, Thomas Zilliacus parla così dell’Internazionale FC e dell’offerta che aveva mosso per acquisire il club nerazzurro. INTER – Ho nominato come consulente una delle più grandi banche di investimento del mondo. Ho […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Zilliacus Internazionale FC, il magnate finlandese svela: «La mia intenzione era questa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità