Ziliani punge Mister Inzaghi: «Ha commesso il primo peccato»

Paolo Ziliani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi fresca di secondo posto nei gironi

Paolo Ziliani, tramite il suo profilo ufficiale X, ha voluto parlare dell’Inter criticando anche Simone Inzaghi.

IL COMMENTO – «La notizia, inattesa, è che Simone Inzaghi ha commesso il primo peccato mortale della (bellissima fino ad oggi) stagione sua e dell’Inter. E poiché gli elogi nei suoi confronti sono certo mancati da fine agosto a oggi, è giusto dire subito le cose come stanno: e cioè che il 2° posto con cui l’Inter ha concluso il suo girone di Champions alle spalle della Real Sociedad è un fallimento di un fondamentale obiettivo che non sarebbe stato difficile conseguire. E non lo dico per sminuire il valore come avversario della Real Sociedad, una squadra che ha sorpreso e sbalordito tutti (è finita 1^ dopo essere stata sorteggiata in 4^ fascia) ma che fin dal pronti-via, guarda caso proprio dal match di debutto contro l’Inter, aveva dimostrato di essere forte, moderna, organizzata, in una parola difficile da battere: e infatti non l’ha battuta nessuno. Lo dico perchè l’Inter ha una completezza di organico, una qualità e un’esperienza che gli spagnoli si sognano e lasciar loro il 1° posto del girone non può che essere catalogato come una sconfitta: che potrebbe avere, tra l’altro, serissime ripercussioni anche di carattere economico».

L’articolo Ziliani punge Inzaghi: «Ha commesso il primo peccato» proviene da Inter News 24.