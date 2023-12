Zielinski tra Fc Internazionale e Vecchia Signora Juventina: ecco chi è in pole! ULTIME

Zielinski tra Inter e Juve: ecco chi è in pole! Le ULTIME novità sul futuro del centrocampista del Napoli

L’Inter sarebbe in vantaggio nei confronti della Juve per la firma a parametro zero di Piotr Zielinski.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sarebbero mossi prima rispetto ai bianconeri e sono in pole per l’accordo con il giocatore. L’Inter offrirebbe a Zielinski un quadriennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

