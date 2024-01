Zielinski, tentenna l’Fc Internazionale… E la Vecchia Signora Juventinantus osserva

Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994 del Napoli, è obiettivo dichiarato dell’Inter. Sul polacco però potrebbe scatenarsi un derby ‘d’Italia’ di mercato

Secondo quanto riportato da Eurosport, Piotr Zielinski, non avrebbe rotto in maniera definitiva con il Napoli, ed ecco che allora Inter e Juve osservano interessate.

Mentre il Napoli spera di convincerlo a rimanere anche le prossime stagioni e l’Inter non sarebbe ancora avanti per il suo acquisto, ci sarebbe anche la Juventus, sempre come idea a parametro zero. Pronto un derby d’Italia di mercato.

