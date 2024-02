Zielinski SS Napoli, è rottura: UFFICIALE l’esclusione del polacco dalla lista UEFA

Zielinski Napoli, è rottura: UFFICIALE l’esclusione del polacco dalla lista UEFA. La decisione dopo la comunicazione dell’Inter

Finisce malissimo l’avventura al Napoli per Piotr Zielinski, durata ben 8 anni. Dopo le anticipazioni giornalistiche susseguite alla comunicazione fatta dall’Inter dell’avvio dei contatti per il trasferimento a parametro zero del centrocampista, adesso è ufficiale.

Il polacco è stato escluso dalla lista UEFA dei partenopei, che dovranno sfidare il Barcellona agli Ottavi di Finale di Champions League. Il suo matrimonio con i nerazzurri è pronto a concretizzarsi dal 1° luglio. Di seguito la lista completa della squadra di Walter Mazzarri.

Portieri: Gollini, Meret, Contini, Idasiak;

Difensori: Mazzocchi, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrhamani, Mario Rui, Di Lorenzo, Natan;

Centrocampisti: Cajuste, Lindstrom, Lobotka, Traoré, Anguissa;

Attaccanti: Ngonge, Osimhen, Simeone, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

L’articolo Zielinski Napoli, è rottura: UFFICIALE l’esclusione del polacco dalla lista UEFA proviene da Inter News 24.