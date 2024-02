Zielinski “scaricato” dal Napoli per “colpa” dell’Fc Internazionale: la decisione di Mazzarri

Zielinski “scaricato” dal Napoli per “colpa” dell’Inter: la decisione di Mazzarri per gli ottavi di Champions col Barcellona

Zielinski paga a caro prezzo il fatto di non aver rinnovato il contratto in scadenza con il Napoli e di essersi già promesso all’Inter.

L’ormai ex obiettivo della Juve, infatti, è stato lasciato fuori dalla lista UEFA per gli ottavi di Champions col Barcellona. E’ questa la decisione presa da Mazzarri che ha escluso anche Dendoncker. Tra i nuovi arrivati sono stati regolarmente inseriti Ngonge, Traorè e Mazzocchi.

