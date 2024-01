Zielinski rischia di essere messo fuori rosa? L’Fc Internazionale lo ha in pugno

Zielinski sempre più vicino all’Inter per la prossima estate, ma nell’immediato potrebbe finire fuori rosa al Napoli

Zielinski e il Napoli sono in rottura totale, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport:

«Zielo ha rifiutato l’offerta e la storia di un accordo in vista con l’Inter per giugno, a zero, è deflagrata irrefrenabilmente. Un caos peggiorato nelle ultime settimane: prestazioni vuote, con sostituzione al 45’ contro il Toro, e poi l’affaticamento improvviso a un centimetro dalla sfida con la Salernitana. In estate è già stato fuori rosa per qualche giorno e ora, considerando il precedente di Milik e un prolungamento congelato, la situazione va considerata in evoluzione»

