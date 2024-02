Zielinski non andrà al AC Milan: visite mediche già fatte con questa club! ULTIME

Zielinski non andrà al Milan: visite mediche già fatte con questa squadra! Le ULTIME sul centrocampista del Napoli

Il centrocampista del Napoli Zielisnki, seguito anche dal mercato Milan, sarà un nuovo giocatore dell’Inter.

Pubblicità

Come riportato da Fabrizio Romano, il contratto del giocatore verrà firmato nelle prossime giornate dopo che sono state già fatte le visite mediche. È quindi tutto fatto per il giocatore che diventerà nerazzurro a luglio.

Pubblicità

The post Zielinski non andrà al Milan: visite mediche già fatte con questa squadra! ULTIME appeared first on Milan News 24.