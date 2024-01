Zielinski, l’arrivo anticipa qualche cessione eccellente?

Zielinski verso l’Inter? I nerazzurri potrebbero lasciare andare un big a giugno a centrocampo

Gazzetta.it ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter, con Zielinski che resta un nome caldo:

«L’Inter non sta prendendo Zielinski perché sa che venderà un centrocampista e il piano di rinnovo di Barella previsto per l’estate è un chiaro esempio. Lo fa perché l’occasione è di quelle importanti e, nell’ottica di player trading e plusvalenze, un centrocampista di quel calibro è senza dubbio un vantaggio senza alcuna controindicazione.

Da una parte si può immaginare che a un certo punto (ma quando?) Mkhitaryan possa gradualmente lasciare spazio a compagni di reparto più giovani, ma il punto non è questo. Certamente una tale abbondanza sarebbe una consapevolezza comune a tutti i club, non solo avversari intimoriti. I lupi del mercato potrebbero infatti approcciare una delle pedine citate consci della possibilità dell’Inter di privarsi di un centrocampista senza troppi drammi: milioni in tasca e una batteria di titolari in rosa, il colpo Zielinski – in conclusione – metterebbe dirigenza e proprietà nelle condizioni di affrontare gli assalti estivi sapendo di poter restare in piedi anche senza un mattoncino importante»

