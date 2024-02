Zielinski, la SCELTA a SORPRESA del SS Napoli dopo l’accordo con l’Fc Internazionale: il rapporto finisce male!

Zielinski, la decisione a SORPRESA del Napoli dopo l’accordo con l’Inter: il rapporto col centrocampista polacco finisce male!

Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell’Inter dell’avvio dei contatti per ingaggiare Piotr Zielinski a parametro zero per la prossima stagione, il Napoli ha preso una decisione forte ed a sorpresa contro il centrocampista.

Stando al Corriere dello Sport, il rapporto tra il club partenopeo ed il polacco finisce male: dopo otto anni vissuti con la maglia azzurra, il calciatore è stato escluso dalla lista UEFA della squadra di Walter Mazzarri. Il quotidiano solleva anche alcuni dubbi sui motivi dell’esclusione per il prossimo match in campionato contro l’Hellas Verona (ufficialmente per affaticamento muscolare).

