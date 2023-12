Zielinski Fc Internazionale, presentata l’proposta per il polacco: i Inter sono in attesa. Le cifre

Zielinski Inter, presentata l’offerta per il polacco: i nerazzurri sono in attesa di una risposta dal centrocampista. Le cifre

L’Inter insiste per l’ingaggio a parametro zero di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli. Sarebbe l’alternativa perfetta di Mkhitaryan.

Come riferisce Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione ed adesso sarebbero in attesa di una risposta da parte del calciatore. Tutto resta possibile per il futuro del centrocampista, ma in Viale della Liberazione sono convinti di aver fatto il massimo.

