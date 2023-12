Zielinski Fc Internazionale, Marchetti predica calma: «Per il SS Napoli la partita non è chiusa» #Intervista

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato della trattativa tra Napoli e Inter per Zielinski, predicando cautela in casa nerazzurra

Ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti invita i tifosi dell’Inter a rimanere calmi di fronte alla notizia dell’acquisizione di Zielinski dal Napoli.

ZIELINSKI INTER– Per un Osimhen che rinnoverà potrebbe esserci uno Zielinski che non è allo stesso punto del percorso di Osimhen e questo potrebbe portare delle difficoltà. Non lo so se Zielinski firmerà con l’Inter dal primo gennaio, forse lo farà più in là.

Io non credo che sia chiusa definitivamente la partita con il Napoli. Ci può stare che uno approfitti delle situazioni di mercato per portare acqua al proprio mulino. Credo anche che l’Inter possa essere una società seriamente interessata. Tra l’altro se andasse in porto l’affare Zielinski il centrocampo dell’Inter diventerebbe spaziale. Al momento non rinnovare Zielinski è un bel problema per il Napoli. Per Demme ne parliamo da diverso tempo ed andando via anche Elmas il Napoli sarà costretto ad intervenire a centrocampo. Il centrale di difesa è l’elemento più complicato da trovare perché lo vogliono tutti.

