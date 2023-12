Zielinski Fc Internazionale, Inter in pole su Vecchia Signora Juventina e West Ham: il Napoli ci riprova per il rinnovo

Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli, è finito nel mirino dell’Inter come occasione a parametro zero: la situazione

L’Inter ha messo gli occhi su Piotr Zielinski, in scadenza di contratto al termine della stagione con il Napoli. I partenopei, secondo il Corriere dello Sport, starebbero provando a riaprire i dialoghi per il prolungamento di contratto, dopo che la trattativa aveva subito un arresto in estate per via delle richieste dell’agente del calciatore.

Tra 12 giorni il polacco sarebbe libero di accordarsi con un nuovo club per trasferirsi a parametro zero: secondo il quotidiano l’Inter è in pole rispetto a Juve e West Ham. Da non escludere l’ipotesi Arabia Saudita.

L’articolo Zielinski Inter, nerazzurri in pole su Juve e West Ham: il Napoli ci riprova per il rinnovo proviene da Inter News 24.