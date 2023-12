Zielinski Fc Internazionale, il centrocampossibilità diventa cittadino italiano: assist per i Inter?

Zielinski Inter, il centrocampista diventa cittadino italiano: assist per i nerazzurri? L’annuncio del sindaco di Giugliano, Pirozzi

L’Inter insiste per l’arrivo di Piotr Zielinski a parametro zero a giugno. Il centrocampista polacco, in scadenza con il Napoli, ha ricevuto proprio oggi la cittadinanza italiana. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, con i nerazzurri in pole sulla Juve e sulle altre pretendenti.

Ad annunciare la cittadinanza italiana riconosciuta al giocatore, che abita nella zona costiera del comune di Giugliano in Campania, è stato il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, sui suoi social: «Piotr Zieliński è ufficialmente un cittadino Italiano ed ha scelto la nostra bellissima fascia costiera come residenza durante la sua esperienza da calciatore del Napoli.

Non lo nascondo, mi sono emozionato ed è stato un onore consegnare la cittadinanza italiana ad un cittadino giuglianese che ci riempie di orgoglio.

Forza campione, da questo momento sei ufficialmente un cittadino italiano e Giugliano sarà sempre casa tua».

