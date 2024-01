Zielinski Fc Internazionale, discorsi in corso per il polacco! La circostanza per luglio

Zielinski Inter, contatti in corso per il polacco! La situazione per luglio per il centrocampista del Napoli: le ultime

Come riferito da Sky Sport, il calciomercato Inter per questa sessione invernale è da considerarsi chiuso, ma i nerazzurri stanno continuando ad insistere per l’arrivo di Piotr Zielinski in estate. Il contratto del polacco col Napoli scadrà a giugno ed il club di Viale della Liberazione ha fatto passi avanti per ingaggiarlo a parametro zero.

I dialoghi tra le parti sono ancora in corso anche in queste settimane, l’accordo definitivo non è stato dunque ancora trovato.

L’articolo Zielinski Inter, contatti in corso per il polacco! La situazione per luglio proviene da Inter News 24.