Zielinski all’Fc Internazionale: possibile ufficialità entro 48 ore! Tutti i dettagli

Zielinski all’Inter: possibile ufficialità entro 48 ore! Tutti i dettagli e l’indiscrezione sul polacco

Stando al Corriere dello Sport, possibile ufficialità già in arrivo per Piotr Zielinski. Oggi o al massimo domani, scrive il quotidiano, il centrocampista polacco firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028.

L’ex obiettivo Juve si unirà alla squadra di Simone Inzaghi dopo l’addio al Napoli a parametro zero.

