Zielinski AC Milan: il Napoli ha offerto questa CIFRA al mediano per il rinnovo! RETROSCENA

Zielinski Milan: il Napoli ha offerto questa CIFRA al centrocampista per il rinnovo! Il RETROSCENA sul giocatore

Ha dell’incredibile quanto riportato da Radio Kiss Kiss. Valter De Maggio, direttore dell’emittente radiofonica vicina al Napoli, ha svelato un retroscena legato a Zielinski, giocatore accostato anche al calciomercato rossonero. Nelle ultime settimane, il club partenopeo avrebbe offerto la bellezza di (quasi) cinque milioni di euro al centrocampista polacco per il rinnovo contrattuale, incassando (ricordiamo) il “no” di quest’ultimo, che ha invece preferito il passaggio all’Inter.

Tale retroscena smentirebbe le voci circolate circa un’offerta campana di “soli” 2,5 milioni. Un dettaglio che andrebbe a palesare ulteriormente la volontà del talento di legarsi ai nerazzurri. Ecco il suo intervento a Radio Goal.

OFFERTA PER ZIELINSKI – «Dal Napoli ci assicurano che la proposta per il rinnovo di Zielinski era di quattro anni ed economicamente molto importante, molto più importante di quanto avevamo detto, addirittura quasi del doppio».

The post Zielinski Milan: il Napoli ha offerto questa CIFRA al centrocampista per il rinnovo! RETROSCENA appeared first on Milan News 24.