Zidane #Juve, un top #TopClub in agguato! Le #ULTIMISSIME #NEWS sul tecnico francese

18:47, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zidane Juve, un top club in agguato! Le ULTIME sul tecnico francese dopo le dichiarazioni sul possibile ritorno

Le recenti dichiarazioni di Zidane hanno riacceso le speranze dei tifosi della Juve. Il tecnico francese è sempre in attesa di una chiamata per il ritorno in panchina.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, Zidane sarebbe sempre in cima alla lista del Manchester United in caso di addio a ten Hag. I Red Devils sono in agguato.

Pubblicità

The post Zidane Juve, un top club in agguato! Le ULTIME sul tecnico francese appeared first on Juventus News 24.