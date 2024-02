Zidane #Juve (Tuttosport), il ritorno si può fare davvero? Ecco cosa filtra sul futuro

10:02, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zidane Juve, si può fare davvero per il ritorno del tecnico francese in bianconero? Ecco cosa filtra sul futuro

Tuttosport analizza la situazione attorno a Zinedine Zidane, specialmente dopo le dichiarazioni rilasciare l’altro giorno sul suo futuro. Il legame con il mondo Juve è rimasto forte, ma davvero potrebbe tornare ad allenare il club in questo momento?

Difficile pensare si possa ricelebrare il matrimonio proprio ora, ammesso in ogni caso che Mister Max Allegri vada via. Certo, sarebbe un qualcosa di intrigante per entrambi, ma il fattore economico complica tutto. Zizou prendeva un ingaggio da 12 milioni di euro nella seconda annata a Madrid, quanto di più distante dal budget di Madama. Magari quindi non ora, ma in futuro…

