Zeroli freddo dagli 11 metri: così ha portato in semifinale il #Milan AC Primavera – NEWS

00:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Zeroli freddo dagli 11 metri: così ha portato in semifinale il Diavolo Rossonero Primavera. Il VIDEO del rigore decisivo in Youth League

Proprio come contro il Braga, Zeroli è stato nuovamente decisivo dagli 11 metri nel momento più importante. È stato il suo rigore, realizzato in maniera perfetta, a portare il Diavolo Rossonero Primavera in semifinale di Youth League.

KEVIN ZEROLI SCORES THE LAST PENALTY AND MILAN ARE THROUGH TO THE SEMI FINALS!pic.twitter.com/5dDLqGmlwn — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) March 13, 2024

Il capitano della banda di Abate ha già esordito in questa #campionato in prima squadra e viaggia spedito verso il contratto da professionista con i rossoneri che non si vogliono privare del talento classe 2005.

