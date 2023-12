Zeroli, chi è l’ultimo esordiente nel AC Milan? Statistiche, numeri e sogni nel cassetto

Zeroli, chi è l’ultimo esordiente nel Milan? Statistiche, numeri e sogni nel cassetto del capitano della Primavera rossonera

Al 74′ minuto di Milan Sassuolo, Kevin Zeroli ha coronato uno dei propri sogni, esordendo in Serie A con la maglia rossonera. Il capitano della Primavera rossonera di Ignazio Abate è l’ultimo esordiente in ordine cronologico in questa stagione dopo Camarda, Simic, Bartesaghi e Traoré. Si tratta di un centrocampista fisico, alto 1,76 m, con grande propensione offensiva. Sotto la guida di Ignazio Abate ha trasformato il proprio ruolo: da mezzala o regista è diventato un trequartista atipico. Ne ha beneficiato anche in termini realizzativi: solo in questa stagione, tra campionato e Youth League, ha disputato 20 partite realizzando 5 gol e 2 assist.

Il giovane si era raccontato qualche mese fa ai microfoni di Calciomercato.com. In merito ai propri sogni nel cassetto aveva riferito: «Il sogno, ma credo che sia quello di tutti i bambini che giocano a calcio è quello di esordire in Serie A. Oltre a quello sogno di arrivare a giocare con la Nazionale Italiana maggiore, ma c’è tempo». Il classe 2005 ha bruciato le tappe che lui stesso si era prefissato, riuscendo ad esordire proprio nell’ultimo match di campionato contro i neroverdi. Per quanto riguarda i suoi idoli o modelli a cui si ispira, aveva parlato così: «Gullit è sicuramente stato un grande campione e da piccolo mi hanno sempre associato a lui. Io però se devo essere sincero mi ispiro a Jude Bellingham che oggi gioca al Real Madrid. È un grandissimo giocatore che fa di fatto il mio stesso ruolo. Non è tanto più grande di me, ma ha uno stile di gioco che mi piace molto».

