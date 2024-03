Zenga torna sulla Champions, la dichiarazione: «Fc Internazionale, dopo l’1-0 a Madrid è subentrato un pensiero» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Walter Zenga ha voluto commentare il percorso in Champions dell’Internazionale FC, con l’eliminazione a causa dell’Atletico

Nell’intervista sul canale Youtube dell’Internazionale FC, Walter Zenga ripercorre le tappe in Champions League dei nerazzurri, soffermandosi sul match dell’eliminazione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

INTER – «Se le cose non vanno come devono, si parla di stanchezza o altro in questi casi. C’è da tenere presente che questo è il primo pareggio in campionato dopo una serie di vittorie, poi l’eliminazione per mano dell’Atletico rientra nel contesto di una partita che puoi perdere. A Madrid, dopo l’1-0 di Dimash, penso sia subentrato il pensiero ‘ora non ci fanno gol’. E’ successo anche a noi ai Mondiali del ’90, sono cose strane che entrano nella testa della squadre. In campionato, comunque, la squadra di Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha ampio vantaggio per proseguire il suo percorso verso la seconda stella»

Pubblicità

L’articolo Zenga torna sulla Champions: «Internazionale FC, dopo l’1-0 a Madrid è subentrato un pensiero» ha come fonte da Internazionale FC News 24.