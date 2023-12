Zenga ricorda Mihajlovic: «Non riesco a credere a ciò che gli è successo, lo chiamavo brate»

L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ricorda un suo ex compagno e grande amico come Sinisa Mihajlovic, scomparso un anno fa

Intervistato ieri da Tuttosport, in occasione dell’anniversario della morte di Sinisa Mihajlovic, Walter Zenga ha ricordato il suo caro amico e compagno di squadra all’Inter.

LE PAROLE – «Io lo chiamavo “brate”, che in serbo vuol dire fratello. E anche per lui era la stessa cosa. Mi viene difficile sinceramente parlare di Sinisa. Quello che è successo a lui, ma anche a Gianluca Vialli, per cui si avvicina il primo anniversario, è una cosa alle quale non riesci a credere. Non te ne fai una ragione. È molto triste parlare di loro due in questi termini».

