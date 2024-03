Zenga difende l’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: cosa ha detto su Atletico Cholismo #Madrid e SS Napoli

20 Mar 2024, 00:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Walter Zenga torna sulle gare della discordia in casa Internazionale: il #commento #tecnico dell’ex #estremo #difensore sulle ultime 2 gare dei leoni nerazzurri

Walter Zenga, intervenuto su YouTube, si è espresso così sul #pari tra Internazionale e Napoli:

LE PAROLE – «Se le cose non vanno come devono, si parla di stanchezza o altro in questi casi. C’è da tenere presente che questo è il primo #pari in #CampionatoSerieA dopo una serie di vittorie, poi l’eliminazione per mano dell’Atletico rientra nel contesto di una partita che puoi perdere»

L’articolo Zenga difende l’Internazionale: cosa ha detto su Atletico #Madrid e Napoli proviene da Internazionale News 24.