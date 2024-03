Zenga al settimo cielo, le parole: «Internazionale F.C. squadra fenomenale nonostante queste cinque partenze» #NEWS #Intervista. Poi svela un dietro le quinte pazzesco su Sommer”Time”

5 Mar 2024, 13:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Walter Zenga, leggenda dell’Internazionale, ha esaltato i leoni nerazzurri e svelato un interessante retroscena su Sommer “Time”: le sue dichiarazioni

Ospite a DAZN, Walter Zenga ha parlato così dell’Internazionale:

Pubblicità

PAROLE – «L’Internazionale ha potenzialità molto elevate, vengono da una finale di #Champions persa, dopo la finale sono andati via Onana, Skriniar, Brozovic, il Belga Lukaku e Dzeko. Non è facile sostituire cinque giocatori così importanti di botto, eppure quella finale è la dimostrazione che anche da una finale persa si possono costruire vittorie straordinarie. L’Internazionale ha quindici punti di vantaggio a undici partite dalla fine, mi sembra delineato chi vince il #CampionatoSerieA. Non ero molto convinto da Sommer “Time”, ma di esperienza ne aveva tanta. Il #incertezzeo era arrivare dopo una stagione straordinaria di Onana, ma in una squadra del genere è l’estremo difensore giusto perché è entrato in punta di piedi, senza fare cose straordinarie ma facendo sempre le cose normali. Ci sta bene, bravo chi l’ha scelto».

L’articolo Zenga al settimo cielo: «Internazionale squadra fenomenale nonostante queste cinque partenze». Poi svela un retroscena su Sommer “Time” proviene da Internazionale News 24.