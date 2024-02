00:17, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zeman sta bene: buone notizie dopo l’operazione per il problema alla carotide. L’annuncio del primario sull’allenatore

Il mondo del calcio tira un sospiro di sollievo sulle condizioni di Zeman. L’allenatore, infatti, si era operato lo scorso 19 febbraio per un problema alla carotide che lo ha costretto a separarsi dal Pescara.

Nelle scorse ore c’era stata preoccupazione sulla salute dello storico “rivale” della Juve, a cui sono stati impiantati 4 bypass. Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli di Pescara e suo medico curante, ha annunciato che Zeman sta bene e domani tornerà a casa.

