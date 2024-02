17:32, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zeman, nuovo ricovero dopo l’intervento e l’addio al Pescara: le sue condizioni e tutti gli aggiornamenti

Nuovi problemi per Zdenek Zeman. Il boemo, costretto a lasciare definitivamente la panchina del Pescara, è stato nuovamente ricoverato.

Come riferito da diversi organi di stampa, non è da escludere che l’allenatore, avversario in stagione della Juventus Next Gen, debba sottoporsi ad un nuovo intervento.

