Ze Maria: «Preferisco Theo Hernandez a Dimarco, ecco perché» #Intervista

Ze Maria, ex giocatore dell’Inter, ha svelato la propria preferenza tra i due su chi è il suo miglior terzino in Serie A

Ze Maria, ex giocatore di Parma e Inter, ha svelato chi è il suo terzino preferito in Serie A a Tv Play.

CALCIO IN ITALIA – «In Italia oggi il calcio è cambiato tantissimo, qualche anno fa avevamo di fronte Totti, Ronaldo, Del Piero, Vieri. Oggi non vedo giocatori così ma Lautaro mi pare il più difficile, quello che fa più paura da affrontare. Coniuga tecnica, forza, potenza e non ha paura dei difensori. Parlando col padre mi disse che lui voleva che facesse l’esterno, voleva sempre la palla tra i piedi».

MIGLIOR TERZINO SERIE A – «Bella lotta tra Dimarco e Theo Hernandez, quando stanno in forma fanno la differenza, coi tiri e i cross. Se fossi costretto a scegliere prendo Theo perché Dimarco ha il problema che non dura 90 minuti. Theo si gestisce meglio, Dimarco quando arriva il 60º inizia a calare e viene spesso sostituito. A destra mi piace molto Dodò anche se si è infortunato. Terzino alla vecchia maniera che parte da dietro arriva in fondo e sa crossare».

