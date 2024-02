Zazzaroni spiazza su Roma Fc Internazionale: «Spero apprezziate la mia sincerità quando dico che…» #Intervista

Pubblicità

Ivan Zazzaroni ha detto la sua sul big match odierno tra Roma e Inter: ecco le dichiarazioni del giornalista sulla partita

Sulle colonne de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni spezza una lancia a favore della Roma di De Rossi, che oggi ospita l’Inter capolista per la 24^ giornata di Serie A.

ROMA INTER, ZAZZARONI – «Oggi affronta il primo avversario importante, la superpotenza del campionato capace fin qui di schiacciare tutte le altre big, o presunte tali. Il test è delicatissimo e indicativo. Mi auguro che Daniele faccia bene, e per più di un motivo, pur ribadendo che Mourinho resterà per sempre il mio principale punto di riferimento calcistico (impossibile tradire uno come lui). Spero apprezziate la sincerità. E se non l’apprezzerete, me ne farò serenamente una ragione»

