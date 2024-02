Zazzaroni scrive una lettera all’arbitro Maresca prima di Fc Internazionale-Juve: «Ricordati una cosa…» #Intervista

Zazzaroni scrive una lettera all’arbitro Maresca prima di Inter-Juve: «Ricordati una cosa…». L’editoriale del giornalista

Sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni scrive un lungo editoriale-lettera indirizzato a Maresca, arbitro di Inter-Juve

Inizia così: «Caro Maresca ti scrivo, così mi distraggo un po’ da Lautaro e Vlahovic, Thuram e Yildiz, Barella e Rabiot, Inzaghi e Allegri, ladri e guardie, guardie e ladri, Sinner e Djokovic (e Alcaraz, sembra uno scherzo) e altre stupidaggini spacciate per provocazioni. Da giorni non si parla che di loro, ma il protagonista più atteso di Inter-Juve sei tu. Vedi, noi fingiamo di interessarci di tecnica, tattica, caratteri e stati di forma, in realtà siamo soltanto incuriositi dall’arbitro della partita tradizionalmente più scomoda del calcio italiano.

E ancora: «Hai vinto facilmente la sfida con Mariani e Orsato e per questo devo una cena a Cesari, che non la merita: il primo l’ha fregato un OFR, on field review, in serie B, Orsato sconta invece gli effetti dell’episodio di sei anni fa, sempre a San Siro e sempre Inter-Juve (Open Var non c’era ancora): se avesse rubato un maglione alla Rinascente, da tempo sarebbe libero di frequentare di nuovo il centro commerciale. Ma il calcio non perdona, il calcio ipocrita e debole non dimentica. Ti ho conosciuto pochi mesi fa su un volo Napoli-Milano, mi sei subito sembrato simpatico, affabile».

Per poi chiosare: «Hai parlato della tua bella famiglia, delle quattro figlie e insomma abbiamo cazzeggiato amabilmente. Sorridevi tanto, mi auguro che tu possa conservare il sorriso anche dopo le 23 di stasera. E non per colpa di una paresi facciale temporanea. Ora che ci penso, fosti il primo arbitro ad assegnare un rigore con l’utilizzo del Var, Juve-Cagliari 3-0: anche questo fa curriculum. Sospetto che Rocchi abbia puntato su di te per la tua natura di vigile del fuoco, anche se non esci con l’autopompa occupandoti in prevalenza della parte amministrativa. In un periodo non particolarmente simpatico per la categoria arbitrale un pompiere può risultare molto utile».

L’articolo Zazzaroni scrive una lettera all’arbitro Maresca prima di Inter-Juve: «Ricordati una cosa…» proviene da Inter News 24.