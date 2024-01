Zazzaroni: «Questa è la vera differenza tra Vecchia Signora Juventinantus e Fc Internazionale» #Intervista

Ivan Zazzaroni torna a parlare dell’Inter, ecco la differenza tra i nerazzurri e la Juventus e il suo forte pensiero sulla lotta Scudetto

Non usa giri di parole Ivan Zazzaroni. La lotta Scudetto tra Inter e Juventus è al centro del suo editoriale di stamane sul Corriere dello Sport. Eccone un estratto dove spiega le differenza tra la squadra di Allegri e quella di Inzaghi.

IL COMMENTO – «La differenza più evidente tra la Juve e l’Inter? L’Inter gioca a calcio, la Juve lavora. È questa l’impressione che ricavo spesso, assistendo alle partite delle prime due in classifica. Alla circolarità dell’azione di Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella la Juve contrappone l’impegno e la determinazione di Locatelli, Miretti e McKennie. E, quando è in campo, la qualità e l’impronta di Rabiot. Anche nella ricerca della verticalità l’Inter sembra più facilitata e non solo dalle caratteristiche dei vari Dumfries, Dimarco, Darmian e Carlos Augusto: tutto le riesce più semplice, naturale. La fatica, la garra, per non dire la concentrazione, è invece l’elemento distintivo della squadra di Allegri. In sostanza l’ultima Inter sembra non avere neppure un baricentro (tanto è perfetta e duttile), punto di equilibrio costantemente rinnovato sul quale invece Max poggia tutta la manovra».

