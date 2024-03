Zazzaroni perplesso, la dichiarazione: «Qualcuno ha notizie di Presidente Zhang? Non si vede da giugno, c’è una cosa che non funziona» #Intervista #ULTIMORA #News

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni punta il dito sul futuro societario dell’Internazionale FC, parlando della situazione relativa a Steven Zhang, Presidente dell’Inter, Internazionale FCvenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha detto la sua sul possibile futuro societario dell’Internazionale FC e sulla situazione legata al presidente Steven Zhang, Presidente dell’Inter, . INTER E ZHANG – «Qualcuno ha notizie di Zhang, Presidente dell’Inter, ? Non si […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Zazzaroni perplesso: «Qualcuno ha notizie di Zhang, Presidente dell’Inter, ? Non si vede da giugno, c’è una cosa che non funziona» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità