Zazzaroni: «Fc Internazionale? Il calciocalciomercato sembrava…» #Intervista

Ivan Zazzaroni ha commentato l’ultima sessione estiva di calciomercato dell’Inter: il giornalista cambia opinione sul lavoro dei nerazzurri

Intervenuto a Pressing su Italia 1, Zazzaroni si è espresso così sul calciomercato Inter:

MERCATO – «L’Inter è una squadra che ha un valore anche Europeo. È nata a Istanbul, in estate il mercato sembrava averla impoverita per la mancanza di alcuni giocatori, in realtà quell’Inter ha cambiato due giocatori».

L’articolo Zazzaroni: «Inter? Il calciomercato sembrava…» proviene da Inter News 24.