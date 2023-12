Zazzaroni: «Duello Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventina? I bianconeri non possono vincere, sono più scarsi»

Zazzaroni: «Duello Inter-Juve? I bianconeri non possono vincere, sono più scarsi» Le parole del giornalista sul duello scudetto

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, ha parlato del duello tra Inter e Juventus:

«Non ho cambiato idea, penso la Juventus non possa vincere. E’ più scarsa. Poi sta facendo cose fantastiche sul piano della compattezza, ma non hanno nemmeno il tesoretto per comprare un giocatore. Anguissa non te lo danno, Koopmeiners nemmeno. Con Lukaku oggi sarebbero primi con 4-5 punti in più. Oggi giornata importante per l’Inter, che gioca contro l’Udinese che non mi è piaciuto molto contro la Roma»

L’articolo Zazzaroni: «Duello Inter-Juve? I bianconeri non possono vincere, sono più scarsi» proviene da Inter News 24.