Zazzaroni attacca ancora AD Giuseppe Marotta: «Dritte telefoniche ai quotidianisti, io lo evito da 30 anni» #Intervista

Ivan Zazzaroni è tornato a parlare di Beppe Marotta, ecco il pensiero del giornalista sul manager dell’Inter dopo le polemiche

Nel suo editoriale pubblicato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è tornato a parlare di Beppe Marotta. Ecco qui un breve estratto del suo commento sul manager dell’Inter.

IL COMMENTO – «A Pressing ho spiegato senza tanti giri di parole che come dirigente Marotta dà 10 a 0 a tutti ed è la verità pura e semplice: è uomo di relazioni istituzionali, di rapporti di alto profilo politico, è presente in Consiglio Federale (unico non presidente di società tra i professionisti) e ha un ruolo spesso decisivo in Lega. Eppoi gestisce come nessun altro i rapporti (telefonici) con i media, condizionandoli con la leggendaria affidabilità e talvolta con qualche dritta. Chi lo conosce bene da trent’anni, come il sottoscritto, lo evita da un pezzo, ma solo per la personalissima esigenza di autonomia intellettuale. Insomma Marotta fa il suo mestiere e lo fa benissimo, sono i suoi colleghi che dovrebbero andare a lezione da lui: negli ultimi anni, spariti Moggi e Giraudo, brianzolizzatosi Galliani, ex numero uno assoluto, e impostisi Lotito e De Laurentiis, BM si è ritrovato senza più ostacoli».

