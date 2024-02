Zazzaroni annuncia: «Charas come Pirlo» #Intervista. Poi la strana metafora

Hakan Calhanoglu come Andrea Pirlo, così Ivan Zazzaroni sul centrocampista dell’Inter, poi la metafora con un altro sport

Nel suo editoriale per Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato di Hakan Çalhanoğlu. Ecco il paragone con Andrea Pirlo e la metafora tennistica usata per il talento dell’Inter.

ZAZZARONI – «Quando Pirlo è turco, Calha e l’evoluzione pirliana. Cinquantasette punti su 66, 64 gol stagionali, sempre a segno in campionato da metà agosto a inizio febbraio e c’è ancora qualcuno che pensa che l’Inter sia avvicinabile. Presentata come la semifinale di uno Slam, Inter-Juve in qualcosa me l’ha ricordata: solo che Djokovic ha giocato da Djokovic, mentre Sinner sembrava quello dei primi due set con Medvedev in finale».

«Calhanoglu sta completando l’evoluzione pirliana: da trequartista a playmaker con una visione di gioco circolare, il corto e il lungo, uno spettacolo. Ps. Quando l’uomo che ha Calhanoglu incontra l’uomo che non ce l’ha, quello che non ce l’ha può essere salvato solo da un asteroide».

