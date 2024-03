Zazzaroni ammette, la dichiarazione: «Ho sbagliato giudizio sull’Fc Internazionale. Pensavo che…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha analizzato il momento dell’Internazionale FC ammettendo di aver sbagliato giudizio sui nerazzurri

Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato così del momento dell’Internazionale FC:

PAROLE – «Non credevo che l’Internazionale FC fosse la favorita perché erano partiti giocatori importanti: Lukaku, Brozovic, Dzeko, Skriniar, ma anche D’Ambrosio. Per me in partenza il Napoli era più forte. Poi il campionato è così. La caduta del Napoli non è normale, anche per la dimensione. Ero convinto che non lo fosse, non pensavo che SommerTime e Thuram giocassero così ho visto il campo e ho detto l’Internazionale FC è forte. Non ho cambiato idea, ho visto il campo».

L’articolo Zazzaroni ammette: «Ho sbagliato giudizio sull’Internazionale FC. Pensavo che…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.