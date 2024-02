Zappacosta a DAZN, le parole: «Una sconfitta che fa male. Gli episodi? Di certo non posso dire io se le decisioni siano giuste o sbagliate» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 00:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Davide Zappacosta, difensore dell’Atalanta, ha parlato nel postpartita della sconfitta della sua Atalanta contro l’Internazionale: le parole

Ai microfoni di DAZN, Davide Zappacosta torna così su Internazionale Atalanta, persa 4-0 dalla propria compagine.

Pubblicità

EPISODI – «Sono episodi che indirizzano la partita. La prima mezz’ora abbiamo giocato bene, poi gli episodi ci hanno condizionato. L’Internazionale è una squadra fortissima, bisogna ammetterlo, ma gli episodi possono cambiare tutto».

MENTALITA’ – «La nostra indole è quella di non mollare mai, che cerca sempre di spingere al massimo. Dopo il primo tempo volevamo raddrizzare la partita e riaprirla, ma non ci siamo riusciti. E’ un conclusione che fa male, da #domani sicuramente volteremo pagina e penseremo al Bologna».

DECISIONI ARBITRALI – «E’ sempre scomodo parlare di queste cose. Quando ci sono queste partite equilibrate, un minimo episodio puà fare la differenza. Ha già parlato Gianluca (Percassi), non sono di certo io a poter dire se siano giuste o sbagliate».

RIALZARE LA TESTA – «Sono cose che nel calcio capitano. Non eravamo la squadra più forte del mondo prima e di certo non siamo scarsi adesso. Di certo lavoreremo al meglio per la partita di domenica col Bologna».

L’articolo Zappacosta a DAZN: «Una sconfitta che fa male. Gli episodi? Di certo non posso dire io se le decisioni siano giuste o sbagliate» proviene da Internazionale News 24.