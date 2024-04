Zaniolo torna in Italia? Spunta una potentissima ipotesi per l’ex Internazionale F.C.

5 Apr 2024, 20:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nicolò Zaniolo, esterno dell’Aston Villa, potrebbe tornare in Italia in estate: potentissimo scenario sul futuro dell’ex Internazionale Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha messo Nicolò Zaniolo, ex esterno dell’Internazionale, in cima alla lista dei desideri per il calciomercato estivo. Il nuovo ds Giovanni Manna lo segue fin dai suoi primi anni alla Roma e vorrebbe sfruttare la volontà del calciatore […]

