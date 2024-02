Zaniolo Signora Juve, ritorno di fiamma in estate? Cosa filtra sull’esterno

Zaniolo Juve, ritorno di fiamma in estate? Cosa filtra sull’esterno. Le ULTIME novità di mercato

26 presenze complessive e meno di 1000 minuti disputati finora, con solo due gol a referto, uno in Premier e uno in Conference League. Il riscatto di Zaniolo da parte dell’Aston Villa è sempre più lontano.

L’ex Roma, salvo sorprese, tornerà al Galatasaray con la Serie A e la Juventus sempre sullo sfondo. Le altre squadre che avevano cercato l’esterno sono Milan e Fiorentina. A riferirlo è calciomercato.com.

