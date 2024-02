Zaniolo Signora Juve, cosa filtra sul futuro dell’esterno azzurro 

Nicolò Zaniolo, in estate, potrebbe essere un nome spendibile per alcuni club di Serie A e tra queste società ci sarebbe anche la Juve

Come rivelato da Calciomercato.com, in estate, Zaniolo potrebbe tornare a giocare in Italia e le squadre interessate potrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Anche perché l’acquisto a titolo definitivo sembra più complicato, e le opzioni sono limitate e Milan e Napoli non sembrano opzioni così concrete per diversi motivi. Mentre Fiorentina e Juventus potrebbero essere due delle poche squadre in grado di presentare un’offerta in estate, data la loro necessità di rinforzare gli esterni.

