Zaniolo Signora Juve, ci risiamo? Bianconeri e altre due italiane su di lui: la circostanza

Zaniolo Juve, ci risiamo? Si fa di nuovo il suo nome per rinforzare i bianconeri in vista della prossima estate: le ultime

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe nuovamente seguendo la situazione di Nicolò Zaniolo, che avrebbe espresso il desiderio di fare ritorno in Italia al termine di questa stagione.

Pubblicità

Attualmente in forza all’Aston Villa, il giocatore è nel mirino dei bianconeri da ormai diverse annate, con anche Fiorentina e Milan che si starebbero muovendo sul tempo per riportarlo in Serie A.

Pubblicità

Pubblicità

The post Zaniolo Juve, ci risiamo? Bianconeri e altre due italiane su di lui: la situazione appeared first on Juventus News 24.