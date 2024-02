Zaniolo Signora Juve, bianconeri in prima fila se le condizioni saranno favorevoli – le ULTIME 

Nicolò Zaniolo resta nel mirino della Juve che, in estate, potrebbe provare a riportarlo in Italia. Ma i bianconeri dovranno stare attenti a Milan e Fiorentina

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, sembra che Nicolò Zaniolo stia attirando di nuovo l’interesse della Juve. L’esterno classe 99, attualmente in prestito all’Aston Villa, ma di proprietà del Galatasaray, avrebbe il desiderio di tornare in Serie A. Su di lui oltre alla Juventus, ci sarebbero anche Fiorentina e Milan.

Pubblicità

I bianconeri, però, sembrano essere in prima fila per Zaniolo, nel caso in cui il Galatasaray accetti un prestito con diritto di riscatto, ma non è esclusa la possibilità di un acquisto a titolo definitivo se le condizioni finanziarie saranno convenienti. È importante specificare che la Roma avrà diritto a una percentuale sulla futura vendita del giocatore: 2 milioni di euro se il trasferimento supera i 20 milioni, oltre al 20% della differenza tra la cifra della cessione e i 16,5 milioni spesi dal Galatasaray per acquistarlo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Zaniolo Juve, bianconeri in prima fila se le condizioni saranno favorevoli – le ULTIME appeared first on Juventus News 24.