Zangrillo avvisa il Napoli: «Dragusin via? Nessuno prende per il collo il Genoa». L’annuncio del presidente sull’ex Juve

Zangrillo, presidente del Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha fatto un annuncio su Dragusin, difensore ex Juve nel mirino di Napoli e Tottenham.

L’ANNUNCIO – «Non capisco perché tutti siano abituati, quando si parla di genoa, a parlare con assoluta normalità di dover fare qualcosa.. Siamo una grande società e come tale ci comportiamo. Dragusin è un grandissimo giocatore e un grandissimo ragazzo che grazie a questa grande società ha potuto esprimersi, anche perché è un ragazzo di solidi valori morali e non solo sportivi. Quando parliamo di gruppo parliamo di tutti, la società farà scelte, ma non è presa per il collo da nessuno. Non necessità di vendere per qualche strana ragione, ma il dovere di comportarsi in modo sano a tutela della società e del popolo rossoblu che ci segue e si fida di noi».

The post Zangrillo avvisa il Napoli: «Dragusin via? Nessuno prende per il collo il Genoa» appeared first on Juventus News 24.