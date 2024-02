Zanetti: «Trasmettiamo valori come rispetto ed uguaglianza» #Intervista

Pubblicità

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha lanciato un bel messaggio in occasione del progetto Sport in Cattedra – Io tifo Positivo

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato nel corso dell’evento organizzato quest’oggi presso il Comune di Milano per celebrare i 10 anni del progetto ‘Sport in Cattedra – Io Tifo Positivo’.



LE PAROLE – «I valori che vogliamo trasmettere sono rispetto, uguaglianza e integrazione. Siamo nati come fratelli e sorelle del mondo: puntiamo a essere educatori attraverso lo sport. Per noi essere qui è un orgoglio, perché celebriamo un lavoro lungo 10 anni. Come club siamo attenti alla responsabilità sociale sul territorio, è fondamentale poter essere in contatto con i ragazzi delle scuole. Visto che oggi è San Valentino, dico che siamo innamorati di questo progetto: tutte le persone che lavorano all’Inter sono coinvolte. E continueremo su questa strada».



L’articolo Zanetti: «Trasmettiamo valori come rispetto ed uguaglianza» proviene da Inter News 24.