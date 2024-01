Zanetti, il bellissimo gesto fatto a Sanchez che era sfuggito a tutti durante i festeggiamenti della Supercoppa – NEWS

Zanetti, il bellissimo gesto fatto a Sanchez che era sfuggito a tutti durante i festeggiamenti della Supercoppa Italiana

Javier Zanetti continua ad essere determinante per le dinamiche dello spogliatoio dell’Inter, anche da vicepresidente. Era passato inosservato un suo bellissimo gesto fatto nei confronti di Alexis Sanchez durante i festeggiamenti di ieri per la vittoria della Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli.

Una chicca di Napoli-Inter. Zanetti cerca Sanchez durante i festeggiamenti. Lo abbraccia e gli dice: “Abbiamo vinto grazie al tuo contributo”. Un gesto bellissimo. Tutti sono importanti. Anche chi gioca 5 minuti, bisogna farsi trovare sempre pronti pic.twitter.com/xVvAExUeHH — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) January 23, 2024

Come si vede chiaramente in questo video che circola sui social, l’argentino si è avvicinato all’attaccante cileno, congratulandosi per il suo apporto dato alla squadra dal momento del suo ingresso in campo nei minuti finali: «Niño, vieni qua. Abbiamo vinto grazie al tuo contributo».

